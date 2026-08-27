Куминга в Миннесоте, проблемы налога на роскошь и построение команды вокруг центра
Поддержать подкаст в юмани - https://yoomoney.ru/to/4100117778138803 .
Поддержать подкаст в бусти - https://boosty.to/kevonlooney .
Поддержать подкаст в телеграме, подписка - https://t.me/soshpod/1500 , донат - https://t.me/soshpod/1501
Телеграм подкаста: https://t.me/soshpod .
[2 ссылки]
- Визитка для сбора денег — ЮMoney
https://yoomoney.ru/to/4100117778138803
- Сошников - всем НБА: Exclusive content from Сошников, subscribe and be the first to access!
https://boosty.to/kevonlooney