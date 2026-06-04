Алексей Смертин: ультрамарафон с севшим фонариком, поэзия, стоицизм и границы возможного - ВидеоСпортс
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