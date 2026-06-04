Мы поговорили с Алексеем Смертиным о том, как бег заменил ему футбол. О первом марафоне без подготовки, победе в экстремальном марафоне на Байкале в минус 25 и ночном ультрамарафоне на 90 км с севшим фонариком. О психологии ограничений, о том, как стоицизм помогает находить свой путь и какие наставники есть у Алексея.

В видео использованы фотографии и видео из личного архива Алексея Смертина, фотографии Евгения Борисова, «Бегового сообщества» и ULTRA100.