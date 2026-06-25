Месси круче Марадоны | Роналду неприкасаем | Возьмет ли Англия ЧМ-2026 | Кто здесь Царь? #2
👑 О чем спорят мужчины? Смотри во втором выпуске шоу «Кто здесь царь?»
Сергей Игнашевич и Александр Мостовой вновь сошлись в эпичной битве, а победителя в этот раз выбрал Ростислав Хаит из «Квартета И».
Главные темы выпуска:
• Кто главный в Португалии: Роналду или Мартинес?
• В чем Нидерланды превзошли Швецию?
• Может ли тренер-иностранец выиграть ЧМ?
• Месси или Марадона – кто талантливее?
• Кто фаворит второй волны на ЧМ?
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