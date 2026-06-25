👑 О чем спорят мужчины? Смотри во втором выпуске шоу «Кто здесь царь?»

Сергей Игнашевич и Александр Мостовой вновь сошлись в эпичной битве, а победителя в этот раз выбрал Ростислав Хаит из «Квартета И».

Главные темы выпуска:

• Кто главный в Португалии: Роналду или Мартинес?

• В чем Нидерланды превзошли Швецию?

• Может ли тренер-иностранец выиграть ЧМ?

• Месси или Марадона – кто талантливее?

• Кто фаворит второй волны на ЧМ?

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