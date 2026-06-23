= «Тосно» вернулся: говорим о жеребьёвке Кубка России по футболу

= «Зенит» вышел из отпуска и мы вспомнили какие ещё футболисты на контракте с клубом. Есть ровно один игрок, которого ГСО оставил бы на новый сезон.

= «Тюкавин и Карпукас»: летний сериал продолжается, кажется, до тех пор, пока один из игроков не перейдёт в «Зенит». Обсуждаем каждого и получается громко.

= Сборная Кюрасао продолжает творить историю. ГСО — о начале настоящего чемпионата мира.