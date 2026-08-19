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0:00 - КВЯКБ

1:26 - Вратари: никаких Эми Мартинесов!

4:30 - Защитники: Бадьяшиль в Наполи, Дисаси едет в Пэлас, Ансельмино останется?

12:40 - Полузащитники: так уйдет ли Энцо?

23:45 - Нападающие: Эмега остается, а Джексон и Делап до свидания?

28:43 - Боули проиграл Челси?

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