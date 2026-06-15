Четыре игровых дня ЧМ-2026 позади, а значит можно делать первые выводы. Старт мундиаля ожидаемо подарил нам множество ярких инфоповодов как на футбольном поле, так и за его пределами. Здесь вам и новый гимн ЧМ от Шакиры, и пронзительное выступление Андреа Бочелли, и невероятная атмосфера на трибунах, создаваемая колоритными болельщиками со всего мира.

Сам футбол получился не менее событийным. Марокко и Нидерланды потеряли очки уже в первом туре, сборная Кюрасао забила свой первый гол на ЧМ, а Катар и Кот-д’Ивуар подарили нам невероятные концовки, благодаря мячам на последних минутах.

Алексей Ярошевский подробно разберет все главные события недели, а также не забудет покритиковать США, которые умудрились променять ажиотаж от главного турнира года на развязки в NBA и UFC. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!