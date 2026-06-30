Динамовцы на медосмотре
Перед стартом сезона каждый футболист проходит обязательное углублённое медицинское обследование. Такой подход важен не только в профессиональном спорте. С онлайн-страховой «Лучи» заботиться о своём здоровье легко.
Смотри, как игроки проходили медосмотр, в новом ролике!
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