МУДРИК ВЕРНУЛСЯ! Чалоба все-таки едет в Комо. Жоао Педро получит новый контракт. Кошта в Челси?
Лучший телеграм-канал о Челси: https://telegram.me/breakevens
Мой канал про мировой футбол: https://telegram.me/futkirillica
Подписка на бусти: https://boosty.to/breakevens
Магазин качественной реплики Overtime: https://telegram.me/shop_overtime
По промокоду BREAKEVEN скидка 10%!
Наш магазин оригинальной атрибутики: https://t.me/breakevens_shop
0:00 - КВЯКБ
0:46 - Вратари: что там с Йоргенсеном и откуда слухи про Кошту?
7:02 - Защитники: Чалоба в Комо, Бадьяшиля хочет Наполи
17:28 - Полузащитники: Алайбегович в Ювентусе, с Энцо ждем продления?
20:07 - Нападающие: Делап ближе к выходу, Жоао Педро получит новый контракт
Наш паблик о Челси ВК: https://vk.com/breakevens
Инстаграм с рилзами: instagram.com/breakevens_reels
Если вы решили разово поддержать проект: http://www.donationalerts.ru/r/breakeven
Ссылка на мой инстаграм: instagram.com/cardi0machine
Московский фан-клуб Челси: https://telegram.me/moscow_blues
#chelsea
#челси #новостичелси