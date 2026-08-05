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0:00 - КВЯКБ

0:46 - Вратари: что там с Йоргенсеном и откуда слухи про Кошту?

7:02 - Защитники: Чалоба в Комо, Бадьяшиля хочет Наполи

17:28 - Полузащитники: Алайбегович в Ювентусе, с Энцо ждем продления?

20:07 - Нападающие: Делап ближе к выходу, Жоао Педро получит новый контракт

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