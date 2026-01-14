Разбираю матч «Авангард» – «Салават Юлаев» в Омске: действительно ли Уфе «повезло», или план Виктора Козлова сработал ровно так, как и задумывался. Говорим про стартовые ожидания, статусы команд, болезнь Григория Панина и травму Алексея Василевского, и то, почему перед игрой фаворитом казался именно «Авангард».

Отдельный блок — про героев вечера: Семёна Вязового с его спасениями и Шелдона Ремпала, который снова тянет уфимскую атаку. Разбираю эпизоды у ворот, моменты «Авангарда», когда омичи обязаны были забивать, первый штраф Кузнецова за «Салават», дисциплину и влияние эмоций на игру.

Плюс рассуждаем о том, действительно ли «Авангард» играет слишком «прямолинейно» при Ги Буше, вспоминаем прошлогодний кубковый «Локомотив» и смотрим вперёд: что эта игра говорит нам про возможную серию «Авангард» – «Салават» в плей-офф и про ожидания от дедлайна КХЛ.

Большая благодарность компании FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» на протяжении последних лет.