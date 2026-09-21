Победная раздевалка | Рекордная победа «Трактора» в КХЛ, первый сухарь Шерстнёва | ХК Трактор

Победная раздевалка | Рекордная победа «Трактора» в КХЛ, первый сухарь Шерстнёва | ХК Трактор

37:14