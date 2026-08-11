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Продолжаем отслеживать самые значимые сделки в рамках топ-пятёрки европейских чемпионатов. Это седьмой выпуск с переходами футболистов летом 2026 года! Трансферная рубрика "Кто Куда" без ложных сплетен и слухов.

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Три великих Динамо Валерия Лобановского. 1975 / 1986 / 1999

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«Кристал Пэлас». Вечный середняк выходит из тени!

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