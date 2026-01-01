Тг-канал «Роман с Хоккеем» — https://t.me/hockeywithroman

Традиционный Мишкопад в Уфе: мишки летят на лёд, болельщики загадывают желания на Новый год, а хоккей в очередной раз становится способом помочь тем, кому это особенно нужно. В выпуске — как устроена акция, кому помогает Мишкопад, эмоции детей и предновогодняя атмосфера на трибунах.

Параллельно — хоккейная часть: матч «Салавата Юлаева» против минского «Динамо», ожидания от встречи с лидером, ход игры, ключевые моменты и реакция после матча.

Большая благодарность всем болельщикам, кто участвовал в Мишкопаде, и компании FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» на протяжении последних лет.

