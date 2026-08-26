Конный спорт — это огромная система: подготовка спортсменов, работа с лошадьми, тренеры, родители и, конечно, люди, которые каждый день развивают этот вид спорта.

В этом выпуске говорим про:

-Как устроен современный конный спорт в России? - Как формируется спортсмен и насколько важна работа с лошадью? -Что происходит за пределами соревнований и почему этот спорт требует огромной вовлечённости? -Как искать талантливых спортсменов и создавать для них условия для роста? -Деньги, инфраструктура и возможности: насколько дорогим является конный спорт?