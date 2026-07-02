Бразилия — провал, нефутбольный человек выиграет ЧМ-2026, Месси или Мбаппе | Кто здесь Царь? #1
«У Франции «туда-сюда», потом «вжух». Мостовой показывает тактику ЧМ
Роналду прощается с ЧМ-26 | Мбаппе лучше Месси | Бьелса – псих | Гость – Позов | Кто здесь Царь? #3
Месси круче Марадоны | Роналду неприкасаем | Возьмет ли Англия ЧМ-2026 | Кто здесь Царь? #2
Аргентина - Австрия, Норвегия - Сенегал, Франция - Ирак, Иордания - Алжир. Чемпионат мир 2026
2х20 | Аналитическая программа о футзале. Выпуск 31. Александр Козлов