ТОП 10 Тренеров, реанимировавших карьеру
После требла с «Баварией» Флик провёл неудачно следующий сезон и вскоре возглавил сборную Германии. Но там провалился. На ЧМ-2022 команда не смогла выйти из группы с Коста-Рикой и Японией. А дальше при подготовке к Евро-2024, на котором Германия была хозяйкой, Флик потерпел 3 подряд поражения в товарняках (в том числе 1:4 от Японии) и был с позором уволен из бундестим.
Казалось, что Ханси вряд ли доверят ещё один крутой проект, но Лапорта с Деку рискнули и не ошиблись. Флик сделал из Барсы одну из лучших команд Европы и в первом же сезоне взял с ней внутренний требл!
В новом топе рассмотрим истории наставников, которые сильно разочаровали в моменте, но затем триумфально вернулись и взяли трофеи!
