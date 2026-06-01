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Дембеле, Барколя, Заир-Эмери и Дуэ вынесли кубок ЛЧ перед матчем Оже-Альяссимана «Ролан Гаррос»
Футбол
ПСЖ
Яркие моменты
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Источник: соцсети "Ролан Гаррос"
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