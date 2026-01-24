НАНИ едет в КАЗАХСТАН?! /СКАЗКА КАРАБАХА!/ ХУСАНОВ пробился в ОСНОВУ СИТИ /УЗБЕКИ РАЗРЫВАЮТ В ТУРЦИИ
99,7% дает Opta, что «Карабах» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. При этом у команды один из самых бюджетных составов и минимальный опыт в еврокубках. В общем, это настоящая сказка!
В Казахстане же грядет революция в местном футболе. Теперь у клубов частные инвесторы, которые буквально готовы позвать в лигу Нани, Пьянича, Смолова и других звезд прошлого. Вот как всех вдохновила игра «Кайрата» в ЛЧ!
Хусанов пробился в основу «Сити», а Чалов уже три матча вне заявки ПАОКа. Оздоев забил в ЛЕ, Захарян наверняка уйдет из «Сосьедада». Куча новостей на этой еврокубковой неделе, которые стоило обсудить. И мы это сделали.
Встречайте — новый выпуск «Футбольного клуба»!
Ведущие выпуска:
Павел Бобков
Семён Крюков
Тимофей Синявский
