99,7% дает Opta, что «Карабах» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. При этом у команды один из самых бюджетных составов и минимальный опыт в еврокубках. В общем, это настоящая сказка!

В Казахстане же грядет революция в местном футболе. Теперь у клубов частные инвесторы, которые буквально готовы позвать в лигу Нани, Пьянича, Смолова и других звезд прошлого. Вот как всех вдохновила игра «Кайрата» в ЛЧ!

Хусанов пробился в основу «Сити», а Чалов уже три матча вне заявки ПАОКа. Оздоев забил в ЛЕ, Захарян наверняка уйдет из «Сосьедада». Куча новостей на этой еврокубковой неделе, которые стоило обсудить. И мы это сделали.

Встречайте — новый выпуск «Футбольного клуба»!

