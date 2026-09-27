Михаил Борзыкин рассказывает последние новости Лиги Приколов. Чемпионат на паузе, всех развлекает сборная, но пока получается не очень. Дзюба так и не нашел себе новую команду. Прогремели уже две тренерские отставки и намечается третья. Fan ID теперь и на Кубке.

По вопросам сотрудничества – mborzykin@yandex.ru

Телега Фабрика Футбола – https://t.me/mborzykin

ВК – https://vk.com/club227130723

Рутуб – https://rutube.ru/channel/25370106/

Бусти (выпуски выходят на день раньше, запись стримов) – https://boosty.to/fabrika_futbola