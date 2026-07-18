#ЮВЕСТИ | Зеки Челик, Маттео Пеллегрино, Лоренцо Пеллегрини, Кефрен Тюрам, Франк Кессье, Коло Муани
Buona Giornata, signore e signori!
Очередная неделя, очередные Ювести! На этот раз уже есть щепотка официоза и Ювентус наконец начал проявлять себя на трансферном рынке! Обсудим переход Зеки Челика, а также другие наиболее вероятные переходы этого лета!
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