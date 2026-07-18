20:00

Важнейший шаг! | Аталанта - Ювентус | Обзор матча + бонус

19:48

#ЮВЕСТИ: Джефф Эхатор, Тарик Мухаремович, Коло Муани, Душан Влахович!

02:18:35

Пора обыгрывать Палладино! | Аталанта - Ювентус | Смотрим вместе

14:24

Обозначили футбол! | Милан - Ювентус | Обзор матча

09:39

E' una SQUADRA! | Ювентус - Дженоа | Обзор матча

12:24