Увольнение Кудашова, Барыс грохнул Локо, Рекорды Динамо Мн, Торпедо рвёт! Авангард возвращается? КХЛ
Чистяков об Авангарде. Серия с Локо. Честно про Ги Буше. Отъезд в НХЛ. Розыгрыш джерси
Голдобин в опале, Авангард VS Металлург, Ак Барс вынес Шанхай, Спартак набирает ход | КХЛ Временно
Снова «Локомотив» – «Авангард» в плей-офф? / Мои впечатления о матче в Ярославле
Дисквалификация Дронова, Потолок зарплат Авангарда, Дерби Спартак-Динамо, Возвращение Ремпала | КХЛ
Дело Хмелевского, Автомобилист на грани, Авангард - топ, Что делать с Толчинским? | КХЛ ВРЕМЕННО