Аршавин, Тарасов, Дзюба, Пирло и Текила сыграли против 100 детей

Аршавин, Тарасов, Дзюба, Пирло и Текила сыграли против 100 детей

Автограф-сессия Пирло и Дзюбы перед финалом Кубка

Автограф-сессия Пирло и Дзюбы перед финалом Кубка

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