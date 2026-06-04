Дмитрий Неделин – открытие года, «возмутитель спокойствия», «глоток свежего воздуха» для всех, кто соскучился по острой борьбе в соревнованиях на шоссе. Он выиграл «Ночной забег», поставив рекорд трассы (28:26), и чемпионат России по бегу на 15 км с лучшим результатом в Европе (44:08). Занял второе место на Московском полумарафоне и четвертое место на марафоне «Белые ночи», поразив своим бегом десятки тысяч зрителей.

Последние три года Дима тренируется в «Беговом монастыре» под руководством Михаила Исааковича Монастырского, и все это время он на виду – выкладывает тренировки в соцсети, чтобы болельщики и соперники следили за его подготовкой.

Но что было до «Бегового монастыря»? Где рос будущий чемпион? Как бег появился в его жизни? Мы поговорили с Димой о том, что предшествовало его переезду в столицу: о Дальнем Востоке, семье, студенческих успехах и спорте как главной составляющей его жизни.