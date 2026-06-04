Дмитрий Неделин: откуда взялся чемпион? Детство на Дальнем Востоке, футбол, студенческий спорт - ВидеоСпортс
ВидеоСпортс
ГлавнаяВсе видеоТВ СТАРТКлубыАвторы и шоуВиды спортаФутболРегбиЧМ-2026