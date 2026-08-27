ТАКОЙ ФУТБОЛ в эфире!

— «Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве со счётом 0:2, и это было больно. Сергей Семак говорит про отсутствие скорости и остроты у чужих ворот, а вот экспертам и болельщикам после таких игр остроты не занимать. Что происходит с командой и чья здесь ответственность?

– Оба гола «Зенит» пропустил после собственных ошибок. Ошибались те, кому это не свойственно. Наши гости не просто разбирают конкретные моменты, а предлагают тренерскому штабу решения. Кадровые. Не самые очевидные, но интересные. Игорь Евдокимов и Алексей Игонин честно — о главном матче выходных.