🏁 Третий тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Кирилл Бельский, Кирилл Михайлов и Артем Таран во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикенда в Англии.

🔹 Make London Derby Great Again! Это мы к Хаби Алонсо обращаемся, потому что не все так плохо для команды нового баска АПЛ; Кирилл Бельский объясняет, что уже хорошо в этом Челси, а в чем нужно прибавлять

🔹 Манчестер Юнайтед был лучше Эвертона во всем, но удача у команды Дэвида Мойеса выкручена на максимум - два шальных гола принесли Эвертону ничью

🔹 Первое очко для Тоттенхэма Роберто Де Дзерби в этом сезоне! Как это было, и почему это можно считать за прогресс

🔹 Коди Гакпо проводит начало сезона на элитном уровне, а в Ливерпуль уже приехал Брэдли Барколя; кому-то придется подвинуться на другой фланг?

🔹 А еще в нашей программе главные мемы тура, игры с огнем от Манчестер Сити и суета сует в Фулхэме

✅ Короче, мы обсудили всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

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Телеграм канал Кирилла Михайлова: https://t.me/football_barista

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