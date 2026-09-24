ВИДЕОБЛОГ: Зенит, Лев и Тукан в Калининграде
Сине-бело-голубые и FUN&SUN представляют самый необычный видеоблог в истории!
Синегривый лев и Тукан из FUN&SUN вместе отправились в центр Петербурга, чтобы найти тех, кто согласится рвануть на выезд в Калининград.
Смотрим, что из этого вышло!
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