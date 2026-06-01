Сборы. День 9. Спор Баринова и Ибрагимова, тактика защитников и стейки от Кисляка
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Сборная России по футболу начала подготовку к матчу с Буркина-Фасо, который пройдет в Волгограде 5 июня. Команда Валерия Карпина провела тренировку в Новогорске, а также приняла участие в Пикнике РФС — специальном мероприятии для партнёров.
В новом выпуске дневника сборов:
— какой тактический аспект бурно обсуждали Никифоров и Дивеев
— сколько голов забили Баринов и Ибрагимов
— кто из игроков лучше всех проявил себя в квадрате с детьми
— в какую игру соревновались Батраков и Петров
— как Кисляк и Круговой мариновали и жарили стейки
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