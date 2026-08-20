5 авторских команд 2026/27. За кем следить в новом сезоне?
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Готовимся встречать новый футбольный сезон 2026/27 в Европе! Сегодня выделим отдельные клубы в каждой топ-лиге, за которыми будет особенно интересно понаблюдать на старте. Из-за обновления и перезагрузки. Расинг Сантандер и Фрозиноне выносим за скобки – эти команды смотреть обязательно.
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