ГОСТИ С КИПРА! Челси - Пафос. Превью матча Лиги чемпионов

ГОСТИ С КИПРА! Челси - Пафос. Превью матча Лиги чемпионов

Несемся в Бергамо! Аталанта - Челси. Превью матча

Несемся в Бергамо! Аталанта - Челси. Превью матча

42:17