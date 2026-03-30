Премьера спортивной драмы «Первая ракетка» уже этой весной на Wink.ru

По сюжету молодая теннисистка Катя вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает: это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта.

В ролях: Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие.

За производство проекта отвечает киностудия «Блэк Бокс Продакшн» при поддержке «НМГ Студии» и АНО «ИРИ».