Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии в Нижнем Новгороде подарил болельщикам сразу несколько ярких сюжетов. По его итогам зрители увидели самый молодой подиум Гран-При РДС и новое поколение амбициозных спортсменов, готовых бросить вызов признанным лидерам российского дрифта.

В дайджесте — главные события уик-энда в Нижнем Новгороде: яркий прорыв молодых спортсменов, драматичные дуэли на трассе, сенсационные результаты и эмоции, которые подарил один из самых зрелищных этапов.

Вспоминаем самые громкие моменты и вновь погружаемся в атмосферу большого дрифта вместе с участниками RDS GP.