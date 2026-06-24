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Многоборье Зенита: БРАЗИЛИЯ и АРГЕНТИНА против РОССИИ и КОЛУМБИИ
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Две команды, полоса препятствий, маленькие ворота и бескомпромиссная борьба
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