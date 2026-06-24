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СВИДАНИЕ С БЫВШИМИ: МАЛКОМ

СВИДАНИЕ С БЫВШИМИ: МАЛКОМ

ЭМОЦИИ ЧЕМПИОНОВ: забег на поле, награждение, раздевалка

ЭМОЦИИ ЧЕМПИОНОВ: забег на поле, награждение, раздевалка

ЗЕНИТ НАВСЕГДА: реакция игроков, Скалли Милано и Владимира Селиванова

ЗЕНИТ НАВСЕГДА: реакция игроков, Скалли Милано и Владимира Селиванова

10:49