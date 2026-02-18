Самый раздражающий комментаторский грех. В интернете снова кто-то не прав? Правильное произношение иностранных фамилий. Существует ли идеальный фидбек для комментатора? Отношение к критике. Цензура и самоцензура. Конкуренция с ОККО. Карпин и Долецкая. Итальянский футбол или родная РПЛ?

Все эти темы и многое другое успели обсудить с комментатором МатчТВ Димой Шнякиным в этом видео. А еще собрали портрет идеального комментатора!

Буду рад вашим комментариям. Что вы цените больше всего в футбольном репортаже, а что – бесит?