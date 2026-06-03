Тир лист #17 | Топ-клубы в сезоне 25/26
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В спин-оффе Выдал Базу оцениваем выступления клубов в сезоне 25/26. Объясняем, почему «Атлетико» стоит хвалить, выражаем опасение за «Баварию» и в миллионный раз восхищаемся «Комо». Саню в выпуск звать не стали – сами понимаете почему.
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