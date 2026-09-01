Подкаст Это Англия обсуждает по три злободневных тезиса от каждого из спикеров: Тимур Журавель, Филипп Кудрявцев, Григорий Телингатер. Девять тезисов о втором туре АПЛ. Челси покупает чемпиона мира Мартинеса, и эта покупка не менее важна, чем приобретение Роджерса. Медовый месяц Челси. Почему трансферы становятся злом, а слова Де Дзерби про менталитет вредят. Гол МЮ после игры рукой Магвайера. Особенности правил. Бруно как лучший бомбардир МЮ, что это значит. Владение мячом играет против. Почему стало выгодно отдать мяч. Сходства МЮ и Ливерпуля. Как научились сдерживать угловые Арсенала, как теперь Арсенал будет забивать и побеждать. Элиот Андерсон будет круче Родри, новичок Сити и его роль. Гласнер сделает Ноттингем снова великим.

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