В этом ролике разберемся с ценами в современном футболе. Раньше 100 млн стоили лучшие футболисты в мире, а теперь столько платят за перспективного молодого парня или просто качественного игрока для топ-клуба, но не суперзвезду. Почему так? Неужели дело в обычной инфляции? Почему АПЛ больше всех разгоняет рынок? Зачем клубы платят огромные суммы за совсем молодых? И главное – действительно ли современные футболисты настолько переоценены?

Чтобы детальнее разобраться, мы пообщались с двумя экспертами. Игорем Сергеевым – автор Спортса и специалист по футбольной экономике. И Артемом Заводником – сотрудником Transfermarkt. Будет интересно!

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