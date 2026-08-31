🏁 Второй тур АПЛ подходит к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Виталий Мягкий во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикенда в Англии.

🔹 Бруну Фернандеш Юнайтед сделал выводы после первого тура и к новому новичку АПЛ подошел с горящими глазами - 3+1 от Бруну, но Виталий Мягкий считает лучшим игроком матча Кобби Майну. Что?...

🔹 Правильный менталитет не купишь на трансферном рынке - обсуждаем первую пацанскую цитату этого сезона АПЛ

🔹 Райан Шерки держит свое слово: в перерыве матча Кристал Пэлас и Манчестер Сити француз попросил Энцо Мареску не усаживать его на лавку; после этого на Селхерст Парк начался сущий кошмар

🔹 Челси второй тур подряд играет по бразильской системе, а фанаты на Стэмфорд Бридж громкими овациями встречают каждое касание Эми Мартинеса. Это оно?

🔹 А еще в нашей программе прогнозы ребят на матч Астон Виллы и Арсенала, который пройдет уже сегодня вечером

✅ Короче, мы обсудили практически всё (🙂), что произошло в уходящем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

Телеграм канал Артёма Тарана: https://t.me/taraniwe

Телеграм канал Кирилла Михайлова: https://t.me/football_barista

Телеграм канал Виталия Мягкого: https://t.me/soitsfootball

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Таймкоды:

00:00:00 - Начало

00:00:48 - Привет!

00:01:54 - Кристал Пэлас - Манчестер Сити

00:13:12 - Прогнозы на Астон Вилла - Арсенал

00:15:34 - Ливерпуль - Ноттингем Форест

00:29:29 - Вы могли пропустить

00:34:40 - Тоттенхэм - Ньюкасл

00:46:47 - Акцент на мемы

00:53:04 - Челси - Брайтон

01:04:46 - Манчестер Юнайтед - Ипсвич

01:15:42 - Игрок тура и дурик тура

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