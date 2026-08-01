Впервые приехал в Череповец — один из последних городов КХЛ, где мне еще не доводилось работать. И сразу попал на большое событие: благотворительный гала-матч Богдана Киселевича, посвященный завершению карьеры олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина.

В этом видео покажу атмосферу хоккейного праздника, коллекцию наград Богдана, пресс-конференцию директора ХК «Северсталь» Николая Канакова, общение с игроками до матча, саму игру, эмоции после финальной сирены и впечатления от моего первого визита в Череповец.

Герои выпуска: Богдан Киселевич, Вадим Шипачев, Павел Бучневич, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Николай Канаков, Владислав Каменев, Макар Хабаров, Никита Кирьянов, Даниил Бут, Дамир Жафяров, Андрей Светлаков, Григорий Панин и другие.

Тайм-коды:

00:00 - тизер

00:48 - дорога в Череповец

03:38 - время до Гала-матча Богдана Киселевича

04:13 - внутри арены

05:03 - Канаков Николай Викторович

05:24 - Никитин Игорь Валерьевич

05:39 - Шипачев Вадим и Квартальнов Дмитрий Вячеславович

06:37 - Бучневич Павел

07:17 - Ильин Михаил

08:12 - Жафяров Дамир

09:12 - Бут Даниил

10:43 - Хабаров Макар

11:39 - Светлаков Андрей

12:17 - Панин Григорий

13:23 - Кирьянов Никита

14:38 - Киселевич Богдан

14:58 - старт Гала-матча

15:55 - Каменев Влад и просмотр матча

20:02 - Итоги мероприятия

20:55 - Доброфон

Большая благодарность организаторам гала-матча Богдана Киселевича за приглашение и возможность поработать на этом событии.

Отдельное спасибо Богдану Киселевичу за организацию такого хоккейного праздника и Владу Каменеву за совместную работу в кадре.

Телеграм-канал Владислава Каменева:

https://t.me/kamenev9494

Запрещенная соцсеть Богдана Киселевича:

kiselevich55

Большое интервью директора ХК «Северсталь» Николая Викторовича Канакова: https://youtu.be/OZ_Vd8lSCQI?si=q8urKheKvk38Uie2

Интервью Григория Панина в Череповце: https://youtu.be/6Wo_uKMd4tc?si=NBrkgJBohwGpVWgk

Пресс-конференция Богдана Киселевича 29 июля 2026 года: (будет тут)

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Роман с Хоккеем | Богдан Киселевич | Гала-матч | Череповец | Северсталь | КХЛ | Владислав Каменев

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