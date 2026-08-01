Гала-матч Богдана Киселевича. Как это было? | Шипачев, Бучневич, Квартальнов, Никитин
Впервые приехал в Череповец — один из последних городов КХЛ, где мне еще не доводилось работать. И сразу попал на большое событие: благотворительный гала-матч Богдана Киселевича, посвященный завершению карьеры олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина.
В этом видео покажу атмосферу хоккейного праздника, коллекцию наград Богдана, пресс-конференцию директора ХК «Северсталь» Николая Канакова, общение с игроками до матча, саму игру, эмоции после финальной сирены и впечатления от моего первого визита в Череповец.
Герои выпуска: Богдан Киселевич, Вадим Шипачев, Павел Бучневич, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Николай Канаков, Владислав Каменев, Макар Хабаров, Никита Кирьянов, Даниил Бут, Дамир Жафяров, Андрей Светлаков, Григорий Панин и другие.
Тайм-коды:
00:00 - тизер
00:48 - дорога в Череповец
03:38 - время до Гала-матча Богдана Киселевича
04:13 - внутри арены
05:03 - Канаков Николай Викторович
05:24 - Никитин Игорь Валерьевич
05:39 - Шипачев Вадим и Квартальнов Дмитрий Вячеславович
06:37 - Бучневич Павел
07:17 - Ильин Михаил
08:12 - Жафяров Дамир
09:12 - Бут Даниил
10:43 - Хабаров Макар
11:39 - Светлаков Андрей
12:17 - Панин Григорий
13:23 - Кирьянов Никита
14:38 - Киселевич Богдан
14:58 - старт Гала-матча
15:55 - Каменев Влад и просмотр матча
20:02 - Итоги мероприятия
20:55 - Доброфон
Большая благодарность организаторам гала-матча Богдана Киселевича за приглашение и возможность поработать на этом событии.
Отдельное спасибо Богдану Киселевичу за организацию такого хоккейного праздника и Владу Каменеву за совместную работу в кадре.
Телеграм-канал Владислава Каменева:
https://t.me/kamenev9494
Запрещенная соцсеть Богдана Киселевича:
kiselevich55
Большое интервью директора ХК «Северсталь» Николая Викторовича Канакова: https://youtu.be/OZ_Vd8lSCQI?si=q8urKheKvk38Uie2
Интервью Григория Панина в Череповце: https://youtu.be/6Wo_uKMd4tc?si=NBrkgJBohwGpVWgk
Пресс-конференция Богдана Киселевича 29 июля 2026 года: (будет тут)
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Роман с Хоккеем | Богдан Киселевич | Гала-матч | Череповец | Северсталь | КХЛ | Владислав Каменев
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