Лучшие в истории ЛЧ: сезон игрока, противостояние, вратарь I Обратный отсчет
Весна – время решающих матчей в Лиге чемпионов, поэтому мы сделали вторую часть одного из самых популярных Обратных отсчетов за все время. На этот раз спорим про лучший сезон в ЛЧ отдельного игрока, главного вратаря, самый сложный путь к титулу и ностальгируем по культовым моментам от средних футболистов.
Вопросы:
1) Сильнейший индивидуальный сезон?
Месси 10/11, Неймар 14/15, Роналду 13/14, Роналду 16/17, Левандовский 19/20, Бензема 21/22
2) Самый сложный путь к титулу?
«Барселона» 14/15, «Интер» 09/10, «Реал» 21/22, «Челси» 11/12, «Челси» 20/21,
3) Лучший вратарь?
Касильяс, Куртуа, Нойер, Чех
4) Самый культовый момент не топ-игрока?
Гол Шмицера «Милану», дубль Ориги «Барселоне», сейвы Дудека с «Миланом», хет-трик Моуры
5) Лучшее двухматчевое противостояние?
Барселона – Интер 2:3 (2010), Барселона – Интер 6:7 (2025), Ливерпуль – Барселона 4:3 (2018), Реал – Сити 6:5 (2022)