Фанаты Реала освистали клубный автобус у Сантьяго Бернабеу

Фанаты Реала освистали клубный автобус у Сантьяго Бернабеу

«Мы достигли дна». Карвахаль признает проблемы Реала и извиняется

«Мы достигли дна». Карвахаль признает проблемы Реала и извиняется

00:18