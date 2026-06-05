Сборы. День 13. Шикарные удары Батракова, сырники Кисляка и подарки для Тапсобы
#СборнаяРоссии #РоссияБуркинаФасо #Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Волгоград на BetBoom матч с Буркина-Фасо. Перелёт был ранним, поэтому футболисты завтракали прямо в самолёте.
На стадионе команда Валерия Карпина провела предыгровую тренировку, которая завершилась серией ударов по воротам.
В этом выпуске дневника сборов:
— завтрак сборной России на борту самолёта
— прибытие команды в Волгоград
— предыгровая тренировка перед матчем с Буркина-Фасо
— серия ударов по воротам после занятия
— ушанки и матрёшки в подарок Тапсобе и Уаттаре
Смотрите новый выпуск дневника сборов!
#СборнаяРоссии #РоссияБуркинаФасо #Футбол