#СборнаяРоссии #РоссияБуркинаФасо #Футбол

Сборная России по футболу прибыла в Волгоград на BetBoom матч с Буркина-Фасо. Перелёт был ранним, поэтому футболисты завтракали прямо в самолёте.

На стадионе команда Валерия Карпина провела предыгровую тренировку, которая завершилась серией ударов по воротам.

В этом выпуске дневника сборов:

— завтрак сборной России на борту самолёта

— прибытие команды в Волгоград

— предыгровая тренировка перед матчем с Буркина-Фасо

— серия ударов по воротам после занятия

— ушанки и матрёшки в подарок Тапсобе и Уаттаре

Смотрите новый выпуск дневника сборов!

#СборнаяРоссии #РоссияБуркинаФасо #Футбол