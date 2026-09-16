Сегодня — ровно 10 лет со дня матча, который мы запомнили навсегда. 15 сентября 2016-го зенитовцы уступали на выезде в Израиле местному «Маккаби» — 0:3 — и сумели перевернуть ход игры.

Один из главных героев того вечера — нападающий Лука Джорджевич. Мы приехали к нему в Беларусь и вспомнили, как это было.

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