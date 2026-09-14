Андрей Мостовой и Иван Олейников при всем желании вряд ли успели соскучиться по бывшим, но все равно встретились с ними на прошедших выходных. Впрочем, с «Рубином» у Олейникова полноценных отношений в итоге так и не случилось, но расставание было громким. Футболисту даже пришлось извиняться.

Восьмой тур РПЛ интриговал афишами с объемной предысторией, порадовал зрителей целым набором шедевральных голов и в очередной раз обратил повышенное внимание аудитории на судей. Павел Чепурин в новом выпуске «Футбольного клуба» коснулся всего самого интересного. И про трансферы, разумеется, не забыл. Поехали!

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Ведущий выпуска:

Павел Чепурин

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