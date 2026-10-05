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https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 почему этап Гран-при достался Бойковой и Козловскому, а не Мишиной и Галлямову?

5:12 а какие шансы на Гран-при у Трусовой, Гуменника, Кагановской и Некрасова?

10:08 Майя рассказывает, как выглядел Челленджер в Батуми изнутри

15:46 изменилась ли Петросян после перехода к Гончаренко? И когда ждать ультра-си?

21:34 «Этой бронзой я проиграла свой шанс на Гран-при». Что случилось с Фроловой?

26:06 а точно побеждать в Батуми должна была Петрыкина?

30:52 судейство у парней – что это было?

35:58 Полина в восторге от произвольной Угожаева и готова смотреть ее вместо успокоительного

41:51 Паша защищает идею Ветлугина каждый раз катать разные программы

49:45 чего не хватило Мишиной и Галлямову – новой хореографии, скорости или справедливости?

54:52 реально ли выиграть у грузинских спортсменов в Грузии?

1:01:09 есть одна вещь, которая пропала из катания Мишиной и Галлямова

1:05:43 у Насти большие вопросы к оценкам Пасечник и Чиризано

1:12:43 Дзепка и Лазарев пока в безопасности, а вот у танцоров появились серьезные соперники