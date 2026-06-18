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https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 сколько. еще. ждать. допуск? Возмущаемся и размышляем

7:17 у Вани есть три версии, почему ISU так долго не принимает решение

12:28 почему федерация ведет себя так, будто уверена в допуске?

18:10 возвращение затягивается, потому что все привыкли делить медали без россиян?

24:09 правила меняют против россиян? Зачем усложнили жизнь Трусовой, Мишиной и Галлямову?

32:06 а как дела с допуском у других федераций? Есть те, где разрешены даже флаг и гимн

37:54 насколько новый совет ISU лоялен к россиянам?

40:52 зачем фанатам фигурного катания шорт-трек? Обсуждаем идею объединенного ЧМ

48:05 осенняя серия Гран-при с Малининым и Брауном, но без Хендрикс. А Лью точно доедет?

54:02 Паша и Полина открывают для себя любительское фигурное катание