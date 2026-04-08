Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE совместно со Спортсом" представляют анонс документального сериала «Зенит навсегда». Проект состоит из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной эпохе в истории легендарного петербургского клуба. Премьера первой серии состоится 2 апреля, затем новые эпизоды будут выходить каждый четверг.

Документальный фильм «Зенит навсегда», вышедший 17 марта, уже доступен на платформах PREMIER и RUTUBE. Сериал станет продолжением этой истории — более глубоким и детальным взглядом на то, что делает «Зенит» особенным.

Авторы сериала — Александр Дорский и Максим Воеводин, режиссер — Андрей Ананин.