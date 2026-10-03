ДИБАЛА + МАЛЕН. Они сделают Рому чемпионом?
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Пауло Дибала и Дониелл Мален очень быстро превратились в одну из самых интересных связок Серии А. Но почему они так хорошо подходят друг другу и достаточно ли этого, чтобы «Рома» всерьёз претендовала на скудетто? В этом видео разбираемся, как Гасперини встроил Малена в свою систему, почему рядом с ним изменился Дибала, что вообще представляет собой «Рома» в этом сзезоне и какие проблемы ещё могут помешать римлянам в борьбе за чемпионство.
Таймкоды:
00:00 Дибала + Мален
01:06 Нужный форвард
04:18 Почему эта связка работает?
10:37 Хватит ли этого для скудетто?
17:27 Что может помешать?
22:25 Так они сделают «Рому» чемпионом?
Ресёрч и подготовительный текст выпуска – Георгий Астахов, тг-канал «Правый латераль»: https://t.me/rightlateral
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