5 причин, почему Брайтон и Брентфорд готовы к Лиге чемпионов
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«Брайтон» и «Брентфорд» уже давно переросли статус просто симпатичных середняков АПЛ. Они регулярно портят жизнь топ-клубам, находят игроков раньше конкурентов и год за годом подбираются всё ближе к элите.
В этом ролике разбираемся, почему именно сейчас обе команды действительно могут замахнуться на Лигу чемпионов. А заодно рассказываем историю Тони Блума и Мэтью Бенэма – бывших соратников, которые стали конкурентами сначала в мире ставок, а затем и в английском футболе.
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