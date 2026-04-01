Утром 1 апреля стал известен окончательный список участников чемпионата мира-2026. В нем по понятным причинам нет сборной России, которая продолжает играть товарищеские матчи. Пока в Европе шли финальные стыки за выход на ЧМ, команда Валерия Карпина встречалась с Никарагуа и Мали.

В такие моменты часто возникает вопрос: а ради чего вообще это делается? Ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин нашел на него ответы. Кроме того, конец марта обернулся трагедией для сборной Италии, которая пропустит третий чемпионат мира подряд. Боснийский город Зеница наверняка войдет в историю кальчо так же, как Марибор навсегда остался в летописи российского футбола.

Почему Босния победила? Как матч Дании с Чехией отражает тренды современного футбола? Почему у Польши нет права жаловаться, а Турция способна пошуметь ближайшим летом? Узнаете в новом выпуске «Футбольного клуба». Мы начинаем!

