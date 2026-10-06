1:09 - Что случилось с Рейнджерс в сезоне 2025/26. Почему у команды ничего не получилось.

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11:40 - почему у Гавриков празднует голы жестом означающий “телефонный разговор”

14:20 - почему сборная России не выиграла чм с Кучеровым, Овечкиным, Малкиным и Василевским

21:00 - как в НХЛ готовятся к играм, почему в США нет раскаток

25:40 история от Богдана Киселевича стрижку в США

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44:40 - как происходит перестройка в Рейнджерс по версии Влада Гаврикова

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53:20 - против кого Гаврикову сложнее всего играть в НХЛ