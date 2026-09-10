Головин переходит в Спартак. Это правда?
Михаил Борзыкин обсудил с Дай Ударить (https://t.me/daiudarit) главную трансферную новость сентября – якобы «Спартак» хочет купить Александра Головина из «Монако». Правда ли это? И какова вероятность трансфера?
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